桃園市自2015年起增加農機補助經費，每年編列5千萬農機補助預算，截至目前為止已補助桃園農民5681台農機，其中大型農機已補助857台，透過補助經費鼓勵農民換新農機，達到智慧化及效率化的農業生產。

農業局農務科長林鎧亮表示，農機的申請方式會分為小型農機以及大型農機，依申請農機的不同向各區公所或農會申請，每位申請的農民以1台小型農積極1台大型農機為限，農機補助以3分之1的比例為原則。其中大型農機補助的項目，以每台最高可補助30萬元為限，另外每台總價若超過200萬元，則會提高補助金額至40萬。

農業局農務科專委胡淑芬提到，原則上像這樣的受益行政處分，農民都會盡可能地配合跟遵守，但曾經也有發生過不是桃園市的人來申請補助，每年農業局農務科都會抽查百分之3的人進行審核，除了申請人的戶籍地之外，3年內同一個機型只能申請一次。

胡淑芬說，桃園市是農機大市，尤其桃園農民非常願意接受新科技，對於新型的農機設備接受度頗高，其中以代耕業者為主，特別是觀音、大園等地區，擁有許多青年農機代耕隊，運用自己的機具去協助農田運作，甚至還有代耕到外縣市，青農眾多的情況下，對於省時、省力的配備顯得更為重要，另外青農也對無人機研究透徹，未來將帶給桃園更有效率的農地耕作。

(中時 )