證期局副局長郭佳君表示抓到大同有5.87％是陸資。圖／魏喬怡攝

查了大半年，大同陸資抓到了。金管會13日宣布，發現有陸資透過外資身份投資大同，依法罰銷2,500萬元，且停止股東權利及限期6個月出清持股。

證期局副局長郭佳君表示，透過多管道查證到陸資從2019年5月開始，長達半年時間投資大同股票達5.87％，但這次的陸資並不是前三次被查到的陸資。

金管會強調，大陸人民、法人、團體或在第三地區投資的公司，非經主管機關許可不得在台從事投資行為，被查獲非法投資時，就會依兩岸人民關係條例處罰。

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