大同陸資抓到了 金管會重罰2500萬、限期出清持股 17:402020/10/13 工商 彭禎伶 、 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會發現有陸資透過外資身份投資大同，依法罰銷2,500萬元，且停止股東權利及限期6個月出清持股。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證期局副局長郭佳君表示抓到大同有5.87％是陸資。圖／魏喬怡攝 查了大半年，大同陸資抓到了。金管會13日宣布，發現有陸資透過外資身份投資大同，依法罰銷2,500萬元，且停止股東權利及限期6個月出清持股。 證期局副局長郭佳君表示，透過多管道查證到陸資從2019年5月開始，長達半年時間投資大同股票達5.87％，但這次的陸資並不是前三次被查到的陸資。 金管會強調，大陸人民、法人、團體或在第三地區投資的公司，非經主管機關許可不得在台從事投資行為，被查獲非法投資時，就會依兩岸人民關係條例處罰。 (工商 ) #大同 #陸資 #抓到了 #證期局 #副局長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同陸資抓到了 金管會重罰2500萬、限期出清持股 17:402020/10/13 財經 北北基整合有共識 汐東線可望明年動工 19:262020/10/13 生活 錢進台股 累計開戶數創新高 04:102020/10/13 證券．權證 北市警編6千萬維修老舊監視器 議員批拿納稅錢逼全民埋單 22:052020/10/13 生活 十一消費線上拉線下 陸經濟甦醒 04:102020/10/13 產業財經 《日股》蘋果概念股提振 日經由黑翻紅 15:222020/10/13 財經 大中華基金 長線可期 04:102020/10/13 投資理財 康軒勞資糾紛首調解 傳資方擬付70多萬求和解 15:002020/10/12 生活 羅智強遭查獻金烏龍案 國民黨嗆陳菊出面道歉 12:012020/10/13 政治 居檢旅館處置說不清 董建宏遭議員震撼教育 12:162020/10/13 政治 財經熱門新聞 老美再出手！ 下一波制裁 傳將獵殺大陸軍工業龍頭 - 財經 看台積電狂掃全球半數EUV慌了？ 爆三星少主親訪ASML拉貨 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 拜登若贏得美大選 高盛：將成油價上漲催化劑 - 要聞 美中對抗誰勝出？ 傳奇避險大師預言最後贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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