日電貿（3090）舉行法說會，總經理于耀國表示，第四季被動元件價格平穩，部分常用料規格呈現短缺，因為疫情的關係，衝擊上半年美系鉭電廠供貨，導致鉭電供應比MLCC更緊俏，因應明年的需求，日電貿盼拉高各類被動元件庫存，惟原廠仍來不及交貨。

日電貿為國內最大被動元件代理商，代理三星電機MLCC的營收比重佔了七成，日電貿總經理于耀國指出，中美貿易戰、美國總統大選替產業增添不少變數，華為受美國制裁遭衝擊，拖延5G進程，WiFi 6卻明顯爬升，加上速度與效能更高的VGA卡的新品發表，拉升MLCC與鉭電的需求，需求此消彼漲，導致急單比率不低，客戶在不確定因素之下，備貨週期卻相對保守，一旦需求上來，庫存容易消化殆盡。

此外，隨著高頻時代來臨，機器的耐溫要求提升，MLCC規格趨嚴，更吃產能，如半導體、Wifi 6以及5G應用拉高頻率，對耐溫係數更高的X7R規格逐漸取代部分的X5R規格，將進一步消耗MLCC產能。

展望明年，于耀國看好遊戲、5G、電動車、居家健身以及筆電相關需求，認為在全球經濟成長率恢復增長之下，明年的需求不至於太差，雖然無法斷定是否出現2018年大缺貨的盛況，但不排除明年下半年缺貨的可能性，短期的第四季來看，價格可望持穩，部分常用料規格仍然短缺。

日電貿目前庫存水位約2個月，因應訂單需求，日電貿盼拉升庫存水位至2.5個月，但因部分規格短缺，原廠還是來不及交貨，因此庫存水位仍無法備足。

日電貿也代理基美的產品，基美第三季正式併入國巨，于耀國表示，受到疫情影響，衝擊美系鉭電廠的供應，今年第二季鉭電價格開始上漲，第三季持續上揚，但曲線較為平緩，目前無論高分子聚合物鉭電或是二氧化錳鉭電，均比MLCC更缺，價位相比去年同期，仍高出15～20％。

日電貿已經連續配息二十年，今年前三季營收達69.37億元，年增4.17％，其中9月營收受惠於十一長假提前拉貨效應，達8.29億元，月增7.81％、年增8.38％，為今年以來單月次高紀錄，同時為歷年同期新高。

(工商 )