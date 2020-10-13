倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開高走跌，終場下挫8.78點，跌幅0.07％，收在12,947.13點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲0.62點，漲幅0.38％，收在165.29點；三大法人進出方面，外資買超53.18億元，投信續賣5.66元，自營商續買16.88億元，惟外資法人於台指期加碼1,926口多單，累計淨多單部位為31,069口，心態呈現謹慎中性偏多。

美股12日在蘋果、亞馬遜等科技大廠領軍下，道瓊指數大漲250點、那斯達克指數揚升296點、費半指數亦上漲1.48％，續創歷史新高。惟台股13日受國安基金退場影響，投資人信心不足，早盤開高後隨即下殺拉回。

國安基金12日召開例行委員會議，考量市場已漸趨穩定、無失序之虞，國安基金已達成護盤任務，決議退場。至於台股近期徘徊於萬三關卡附近，遭遇技術面反壓，短線震盪難免，投資人無須過度焦慮。儘管國際政經不確定因素仍在，寬鬆資金仍將持續支持全球股市活絡及經濟復甦，且目前全球共四支新冠疫苗進入三期臨床試驗，預期年底或明年初，可望順利完成三期臨床試驗，屆時隨疫苗問世，全球經濟可望再現榮景，有利台股持續走揚。

個股方面，本周納入投資組合的安集，受政策加持、獲利成長，訂單能見度至年底，股價13日再攻漲停。在整體趨勢向上、量價配合得宜，且內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會可期。

選股方面，除台積電、聯電、聯發科等權值股外，包括安集、元晶、國碩、達能、碩禾、大亞、上緯投控、世紀鋼、中興電、穩懋、全新、宏捷科、國巨、華新科、九豪、同致、台達化、國喬、台聚、台驊投控、萬海、長榮，逢低皆可留意。

(工商 )