證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市目前多頭架構依舊穩固，長線持續看多，惟短線仍有回檔之可能。展望後市，可藉回檔之機進場持續作多。近期市場投資人將持續鎖定11月3日的美國總統大選及其相關動態，因此未來二周市場振幅恐將擴大。

蘋果發布5G新機前夕，美股由科技股領軍持續上攻，四大指數12日再度全面上揚，道瓊指數終場上漲250點，以28,837點作收，漲幅0.88％。

蘋果第二場秋季發表會將於台灣時間14日凌晨登場，外界預期蘋果將公布iPhone12系列5G旗艦機。此外，美國共和黨上周將紓困金規模提升至1.8兆美元，但仍與民主黨所提出的2.4兆美元有所落差，雙方談判仍持續進行中。若能在美國總統大選前通過此議案，將可望使美股帶再掀一波高潮。

個股方面，本周納入投資組合的創意，股價位處低檔剛起步階段，後續仍具向上彈升的機會。

(工商 )