啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日續由台積電領軍，終場收在12,947點。現階段操作切勿追高殺低，並提防騙線情況，採取停、看、聽的方式，持股部位高的個股利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

個股方面，本周納入投資組合的安集，太陽能族群短線轉強，後續可望續攻向上。

(工商 )