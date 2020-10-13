歐股前三日因對美國刺激方案的憧憬而上漲。周二早盤徘徊在近五周高點，隨後接近平盤。然在嬌生公司宣布暫停候選疫苗試驗後，投資信心受挫。

周二泛歐Stoxx 600指數跌0.58點或-0.16%，為372.42點。公用事業和電信股的小漲，微幅抵銷了旅遊休閒股、汽車股的下跌。

周一指數收在近一個月的高點，主因為投資人對美國新一輪刺激方案的寄望。周二則消息雜沓，中國傳來九月進口出現今年來最快增速，出口則依然強勁。

嬌生公司宣布暫停新冠候選疫苗試驗，因參與者出現不明原因疾病。此前一個月，阿斯利康(AstraZeneca)亦宣布延後晚期試驗。

英國公布最近一個季度的失業率為4.5%，劣於預期。然市場認為，有鑑於周一開始英國祭出新社交管制措施，未來失業情況可能更加不樂觀。

幾乎所有歐洲主要股市指數皆下挫。

空中巴士集團下跌3.5%。摩根大通下調該公司評等，從中立調至減持。

英國服裝零售商French Connection大跌18.4%。新冠疫情肆虐，該公司報出不佳的上半財年銷售成績。

英國公用事業能源公司SSE上揚4%，為泛歐Stoxx 600表現最好個股。該公司同意賣出Ferrybridge的50%股份以及Skelton Grange電力公司的資產約9.95億英鎊(約13億美元)。

(時報資訊)