央行統計，今年上半年，台灣外匯市場供給大於需求，央行為維持外匯市場秩序，適時進場雙向調節，淨買匯39億美元。

根據BIS資料，自上年底迄今(2020/10/5)，新台幣名目有效匯率指數上升3.3%；自上年12月至本年8月，新台幣實質有效匯率指數上升1.8%。

(時報資訊)