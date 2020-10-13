《金融》央行H1進場雙向調節 淨買匯39億美元 17:382020/10/13 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行統計，今年上半年，台灣外匯市場供給大於需求，央行為維持外匯市場秩序，適時進場雙向調節，淨買匯39億美元。 根據BIS資料，自上年底迄今(2020/10/5)，新台幣名目有效匯率指數上升3.3%；自上年12月至本年8月，新台幣實質有效匯率指數上升1.8%。 (時報資訊) #進場 #雙向調節 #淨買匯 #外匯市場 #央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020年諾貝爾經濟學獎得主揭曉… 美２位經濟學家 設計新拍賣形式 04:102020/10/13 財經要聞 《商情》供應緊縮 紐約棉花漲近八個月高點 09:592020/10/13 財經 《集中市場》三大法人買超64.4億元 攻萬三不死心 15:052020/10/13 財經 投信Q4績效順風車 14檔出列 04:102020/10/13 產業特刊 深圳開放試點 劍指矽谷華爾街 04:102020/10/13 焦點新聞 台股最吸金 外資連兩周捧 04:102020/10/13 投資理財 陸債券 外資連三個月增持 04:102020/10/13 全球財經 法人齊按讚 半導體族群掀升評潮 04:102020/10/13 證券．權證 資金匯回流向房市 財長允諾管控 04:102020/10/13 財經焦點 運價高檔 台驊Q4展望樂觀 04:102020/10/13 證券．權證 財經熱門新聞 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 美中對抗誰勝出？ 避險大師：時間是站在大陸這邊的 - 財經 大同陸資抓到了 金管會重罰2500萬、限期出清持股 - 要聞 - 工商 運將剋星 自動駕駛計程車來了 - 產業財經 - 旺報 迎戰老美 華為沒死！ 任正非喊話：只要做好兩件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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