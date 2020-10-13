驚悚懸疑電影《地下弒的秘密》喬爾金納曼犧牲被捆飆演技。（甲上提供）

繼2020年初的驚悚電影《隱形人》之後，《獵殺星期一》人氣影星歐蜜瑞佩斯（Noomi Rapace）懸疑驚悚新作《地下弒的秘密》接棒於10月16日上映，98分鐘將讓觀眾坐立難安。此次歐蜜瑞佩斯攜手曾在《碳變》全裸上陣的型男影星喬爾金納曼（Joel Kinnaman）同台飆戲，在片中歐蜜認為喬爾是曾經虐待過她的德國軍官，進而將他囚禁在地下室凌虐逼供，每天長達16小時的虐待戲讓喬爾險些患上幽閉恐懼症，更直言這是從影以來最令他煎熬的角色。

喬爾說：「你根本分不清到底誰說的才是真話，歐蜜就像變成『蕭婆』的演技會讓所有人都陷入不安。」歐蜜瑞佩斯也形容演出《地下弒的秘密》就像是從懸崖上跳落，接近瘋狂的極限，她說：「我飾演的瑪雅一心想逼出真相，但她囚禁的對象卻是個完全找不出破綻的美國人，讓她沉浸在過往痛苦的回憶裡，變得越來越瘋狂，這部電影真的讓我們所有演員都筋疲力竭。」

無論是《奪魂鋸》、《德州電鋸殺人魔》或是《暫時停止呼吸》都曾出現駭人的地下室場景，人氣影星歐蜜瑞佩斯最新驚悚電影《地下弒的秘密》更將地下室變成刑求逼供的空間，幽閉而壓迫的氛圍更添懸疑度，為了拍攝的機動性，劇組特地打造了地下室場景，牆面和場景道具都能隨時移動撤換以方便容納兩架攝影機和整支拍攝團隊。

此外導演為了講求真實而和劇組研究了特定的繩索綑綁，將喬爾金納曼綁在地下室，喬爾表示：「雖然我同意導演的決定，但只能乖乖坐著聽他交代別人把我綁得更緊實在不好受，除了無力之外，有時候我覺得生氣，我每天都帶著那種感覺回家，有時候還會夢到被綁在地下室。」但他也因此在與歐蜜瑞佩斯的每一場對戲裡都能充滿張力，讓他坦言殺青後還捨不得這個劇組。

(中時 )