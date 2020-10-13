影后伊莎貝雨蓓主演的法國喜劇電影《藥頭大媽》，榮登法國首週新片票房冠軍。她在片中為了詮釋阿語翻譯的角色，她也必須學習阿拉伯語，她形容這是一次有趣的挑戰，因為阿語中有許多法國人難以發出的聲音，她因此花了好幾個月的時間練習。

在拍攝《藥頭大媽》之前，伊莎貝雨蓓在葡萄牙拍攝《仲夏家庭絮語》（Frankie），《藥頭大媽》導演尚保羅沙洛梅（Jean-Paul Salomé）表示，他覺得伊莎貝雨蓓應該是利用拍戲空檔練習阿語，等到進組後她已經完全熟悉劇本中的阿語；如果她做不來的話他們完全可以用配音的方式，但是並沒有這個需要，他們也找了摩洛哥人聽了她的台詞，連摩洛哥人都覺得她說得很棒。

伊莎貝雨蓓在《藥頭大媽》中飾演一名法語阿語的警方翻譯，任職於反毒單位，專精電話監聽。某天她在監聽毒品通緝犯的通話時，意外發現他們其中一人是照顧她母親的善良女人的兒子，於是她決定保護他，將警方資訊洩漏給他，讓他得以將大批大麻卸貨藏匿在隱密處，安然脫身不致遭逮。然而迫於母親安養中心龐大開銷的壓力，她竟異想天開的想要自己來賣那批大麻！於是她領養了一隻原本將被安樂死的退役緝毒犬「DNA」，靠著DNA的幫助，找到了那批總重達1.5噸的大麻，搖身一變成為毒品大盤商「藥頭大媽」。該片將於本月16日在台上映。

(中時 )