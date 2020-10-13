由美國小麥協會主辦的「2020台灣盃中式發酵麵食競賽」成績揭曉，樹德科大餐旅與烘焙管理系有三隊入圍決賽，在全國45支參賽隊伍中脫穎而出，榮獲大專組1銀2銅佳績。

餐管系獲獎同學皆是二年級學生，也是首次接觸中式麵食；宋宇旋與李明璉以客家文化融入作品主題，獲評審青睞贏得銀牌獎；吳佳曈與王亮心以俏皮可愛的頑皮動物造型，獲銅牌獎；謝秀靜與鄭宇伶以即將到來的萬聖節為主題，亦獲銅牌獎。

競賽項目以全麥山東饅頭與包子、及創意造型等品項為主，限時3小時須完成全麥山東饅頭6顆、包子6顆及造型饅頭2款。

宋宇旋與李明璉作品以客家小炒作餡料，創意饅頭部份融入大家最熟悉的藍衫與銅花造型，作品超級吸睛；銅牌獎王亮心與吳佳曈以討喜造型為主；謝秀靜與鄭宇伶以萬聖節為創意發想，皆獲好成績。

樹德科大表示，學校餐管系近幾年已培養三位發酵麵食國手，代表台灣參加國際麵食競賽，皆榮獲麵點王頭銜，每一次賽後的優異表現，都再度點亮學校餐管系在麵食領域的響亮招牌，讓優異學生能跨出國度與世界好手競技，不僅增強學生在麵食廚藝技能，也提升學生專業技術和國際能見度。

(中時 )