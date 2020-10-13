高雄一名20歲女子珍妮（化名）長期受婦科疾病所困擾，怎料一名沒有醫師執照的歐姓推拿師，對她瞎扯「必須達到性高潮將分泌物排出才獲得治療」，要求在他面前「自慰排毒」，珍妮照做後隔天情緒崩潰，由家人陪同前往報警。台南地院近日依強制猥褻罪，將歐男判刑1年2月。可上訴。

歐男在高雄開設一間國術會館，珍妮一家5口2017年經友人介紹找他治療，由於成效顯著，全家人對歐男相當信任，歐男也知道珍妮有子宮壁無法收縮，致陰部產生分泌物的困擾。

2018年4月間，歐男撥電話給珍妮，宣稱近期有很多人找他看內分泌問題，約她到安平老街一間摩鐵見面治療。珍妮不疑有他前去赴約，怎料一進摩鐵，歐男就以要達到性高潮才能洩出分泌物獲得治療為藉口，誘拐珍妮裸露下體躺在他面前自慰。

珍妮當下有些遲疑，一度小聲表示：「我沒辦法」、「我可以不要嗎？」但後來還是乖乖照做，返家後越想越不對，隔日上班到一半突情緒崩潰，撥電話向哥哥哭訴，最後在家人陪同下，前往警局報案。

歐男法上矢口否認犯行，辯稱當日只是要替珍妮處理腳酸問題，沒想到按摩到一半珍妮就表示自己陰部發炎，接著直接拿起按摩棒開始自慰，他只好坐在旁邊的桌子抽煙。

台南地院審理時認為，歐男為逞一時性慾，竟利用珍妮對她的信任及尊重，違反女方意願強制猥褻，最後依法判處有期徒刑1年2月。全案仍可上訴。

(中時新聞網)