今(13日)晚至明(14)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮、臺東地區、恆春半島、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（氣象局提供）

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受到東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨。氣象局今（13日）針對北部、東半部共7縣市發布豪大雨特報，易有短時強降雨。北北基、花東及屏東縣注意局部大雨；宜蘭地區則要慎防豪雨。

氣象局表示，今(13日)晚至明(14)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率；花蓮、臺東地區、恆春半島、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。

(中時新聞網)