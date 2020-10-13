外圍環流雨彈夜襲東北部 氣象局7縣市豪大雨特報 17:492020/10/13 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下班小心！外圍環流雨擴大 北北基宜4縣市豪大雨特報。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(13日)晚至明(14)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮、臺東地區、恆春半島、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（氣象局提供） （2250更新） 受到東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨。氣象局今（13日）針對北部、東半部共7縣市發布豪大雨特報，易有短時強降雨。北北基、花東及屏東縣注意局部大雨；宜蘭地區則要慎防豪雨。 氣象局表示，今(13日)晚至明(14)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率；花蓮、臺東地區、恆春半島、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。 (中時新聞網) #北北基宜 #颱風 #豪雨 #大雨 #外圍環流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南卡颱風外圍環流發威！北北基宜大雨特報 04:012020/10/13 生活 雨勢又來了！北北基發布大雨特報 13:532020/10/12 生活 南卡雨彈再炸2天！「沙德爾」颱風最快周四生成 路徑曝光 08:302020/10/13 生活 交通部邀北北基3市協調 侯友宜：最期待汐東段動工 11:072020/10/13 政治 外圍環流雨彈夜襲東北部 氣象局5縣市豪大雨特報 17:492020/10/13 生活 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 12:262020/10/13 社會 第16號颱風「南卡」生成 北北基宜防大雨 17:082020/10/12 生活 大台中房市熱爆！國產建材搶攻房產與廠辦市場 10:142020/10/13 財經 北北基今談輕軌 國民黨：基隆人需要台鐵 04:102020/10/13 生活新聞 藍委再搬道具豬杯葛蘇揆施政報告 綠委諷：拍久畫面不好看 11:362020/10/13 政治 生活熱門新聞 每天18人大腸癌過世 有2大壞習慣快改掉 - 生活 北漂男帶女友回屏東見父母 「睡一晚慘被甩」曝現實原因 - 生活 168斷食法會讓肌肉流失？禁食期間餓了怎辦？專家一次解答 - 生活 快訊》李萬吉道歉了 「願意虛心接受各界批評」 - 生活 金門白金版「黑金剛」今抽出2萬名幸運買家 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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