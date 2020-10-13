新冠肺炎迅速蔓延全球，西班牙嚴格實施防疫封城措施，對將近4700萬的人口5度延長「緊急狀態」。西班牙《隔離日記》劇組，找來《人盡皆知》製片擔任編劇，由5大導演遠端遙控完成短片集《宅在瘟疫蔓延時》。期間大明星們被困在家，iPhone手機加上腳架就是電影拍攝器材，他們是演員、技術人員、化妝師、造型師，同時也是收音師。

該片劇組人員透過ZOOM視訊會議進行溝通，攝影師遠端指示手機架設位置，就連要拍攝的爐子與鍋子也都指示演員事先用膠帶標示好位置，女星曼蕊拉薇拉斯朵表示「這太瘋狂了！竟然要我們自己負責技術部份，最忙的時候還有過導演和攝影師同時透過電腦下指令，簡直手忙腳亂，雖然這是最精疲力盡的一次拍攝經驗，卻也是收穫最豐富的一次，超值得！」

《宅在瘟疫蔓延時》就是這樣一部以新冠疫情為時代背景與主題的電影，5個在封城期間發展出來的原創故事。第1彈由西班牙最具票房實力的金獎導演費南多科洛莫執導，搭配曼蕊拉薇拉斯朵與拉法卡斯特隆這對情侶檔完成〈風水奇緣〉的故事。曼蕊拉以童星出道，她的第一部作品為阿莫多瓦的《慾望法則》，她最廣為人知的角色為電影《錄到鬼》的女記者，生動的演出勇奪錫切斯影展影后的殊榮。

〈風水奇緣〉的驚人結局更讓曾經連續演出四集《錄到鬼》的恐怖片鬼后也嚇得對著鏡頭一秒流淚，曼蕊拉表示「防疫期間，人們還是要想盡辦法維持生計，我在〈風水奇緣〉所飾演的角色就是無所不用其極，想要開發新客戶的風水師，結局卻出現了驚人的轉折。」該片將於11月13日在台上映。

(中時 )