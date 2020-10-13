日本9月工具機訂單金額月增23.8％，達841億日圓，創今年來單月新高，透露景氣回溫訊號。投信法人看好，在景氣動能轉強環境中，機器人產業落底復甦趨勢成形，預期股價將從資金行情，轉進獲利推升的「成長」模式，建議投資人近期可留意進場布局機會。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，日本工具機主要運用在全球汽車、家電、電子等各種產品製造，因此訂單狀況被視為製造業與經濟的先行指標。

今年受到新冠疫情影響，各月訂單金額都較去年同期大幅減少，5月年減更達53％。所幸，6月開始，情勢逐月好轉，年衰退幅度已連續4個月收窄。9月雖然仍年減15％，但與8月相較，成長23.8％，達841.4億日圓，回到疫情前水準，創今年來單月新高。

陳世杰指出，分析訂單內容，9月外銷金額538.7億日圓，年成長1.8％，為近2年來首度正成長，主要是因為大陸率先擺脫疫情谷底，重啟經濟活動。而如果同時觀察美國、德國、日本、英國等全球20個主要經濟指標，已有18個超越中期平均，進一步強化景氣復甦訊號。

伴隨景氣復甦，機器人產業落底復甦趨勢同步成形。全球機器人巨頭－安川電機，本周即打破沉默指出，若疫情不再擴大，6～8月可望是營運谷底。

根據資料顯示，全球機器人產業今年每股盈餘整體預估為41.5美元，年增率13.6％，明年進一步上看59.2美元，成長空間將擴大到42.5％。

在景氣動能轉強環境中，陳世杰看好，機器人股價可望從資金行情，轉進獲利推升的「成長」模式，展開新一波的多頭循環。按過去經驗，投資機器人後3個月正報酬機率達80％，平均漲幅7.6％。因此，建議投資人近期可留意進場布局機會。

(工商 )