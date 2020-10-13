被喻為「療癒系藝術家」的「阿布」，21歲時發現罹患罕見的骨肉癌，被醫生判定僅剩半年生命，但她不向命運低頭，重拾最愛畫筆投入創作，成立「阿布布思義╱阿布」FB分享心情，常受邀前往校園演講，鼓舞許多人。

義守大學每學期均會舉辦多元輔導活動，這學期安排阿布帶領「義術創作籃圖」彩繪，並邀請義大男籃隊球員擔任助教，陪同一起創作，共同成長。

阿布目前就讀東華大學藝術設計研究所，她將走過病痛與阻礙的故事，提供學生最好的現身說法，鼓舞他們接納自身的不完美、不輕易放棄，並且透過壓克力顏料繪製在生活中使用的物品，抒發自身對生活的想像，再藉由同樣是大學生的球員合作協力，嘗試建立新同儕關係，發掘興趣、生活目標與話題。

「義術創作籃圖」活動特地擺脫繪製在畫布上作法，改以提供兩種不同尺寸的帆布袋供作畫，希望帆布袋繪製完成後還能持續使用，也期盼學生在未來人生路上遇到瓶頸時，看到帆布袋即能想起課程的歡笑與收穫，產生正面力量與好想法。

而義大男籃隊球員白曜誠、陳品銓、劉承彥和王正文等，也絞盡腦汁繪製喜歡的圖像，只見各個走卡哇伊風，一改平日酷哥形象。

(中時 )