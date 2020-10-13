今天這個好日子 多餘的話就別說了 只要記得以後沒有舟哥了 以後叫 舟爸 或 吉爸 吧！ 由張吉吟 - 泛舟爸發佈於 2020年10月13日 星期二

「泛舟哥」張吉吟多年前因一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛？」，一夕爆紅，創立臉書粉絲團人數更瞬間衝破70萬人大關。泛舟哥今(13日)更突然在臉書宣布雙喜臨門好消息，不僅娶得正妹老婆，還即將升格當爸爸，讓網友也紛紛獻上祝福「恭喜舟爸，但颱風天大家還是會想你」。

泛舟哥今日在臉書宣布好消息，開心與粉絲分享人生喜事，「今天這個好日子，多餘的話就別說了，只要記得以後沒有舟哥了，以後叫，舟爸或吉爸吧！」還不忘po出與妻子甜蜜合照，還有寶寶超音波照，證明有圖有真相。

泛舟哥PO文一出，瞬間吸引粉絲留言狂賀，「真高興看到以後一家三口泛舟」、「恭喜，但等小孩子滿月……就去泛舟吧。你是不是因為沒颱風，偷偷放了很久的特休」、「恭喜泛舟哥成為泛舟爸，也恭喜泛舟嫂。要甜甜蜜蜜走的又長又遠喔，颱風天大家會想著泛舟爸的」。

綽號「泛舟哥」的張吉吟，2015年蓮花颱風肆虐期間，因接受電視台受訪一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛？」其玩世不恭的態度加上充滿喜感的表情，讓他一夕從保險業務員爆紅變身網路名人。

(中時新聞網)