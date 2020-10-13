每個人對美的定義不一樣，心中覺得漂亮女生的類型也大不相同，近日就有網友在批踢踢發問「現在台灣公認第一美女是誰？」吸引許多人搶答，引發熱議。

網友在批踢踢八卦板貼文，想知道「現在台灣有沒有只要一說出口，絕大部分人都知道，然後長相也認同是美女，目前有沒有這樣的女生存在？」

貼文一出，不少網友提到林志玲、張鈞甯氣質女星，而更多人點名的就是到韓國發展的台灣女孩周子瑜，紛紛興奮留言「當然是子瑜啊」、「世界百大美女第一名，亞洲史上公認最美」、「最大公約數就周子瑜」。

子瑜去年是全球第一美。（圖／翻攝自IG）

周子瑜2015年以「TWICE」團體正式在南韓出道，剛出道就被韓媒譽為「女神接班人」，更在出道同年就入選知名媒體「TC Candler」舉辦的百大美女，一進榜便直衝13名，是榜上唯一一位台灣人，後來連續5年都榜上有名。

2019年子瑜更拿下第一名，成為全球第一美，雖然今年僅排第三名，但子瑜仍開心表示：「其實我也不清楚評選標準是什麼，但能夠入選真的感到相當榮幸，未來也會以成為『更漂亮的子瑜』而繼續努力。」

(中時新聞網)