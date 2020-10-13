總統蔡英文今（13）日當起外送員，地點是海拔高度2620公尺的新竹樂山雷達站，親自帶著麻辣鍋慰勞駐守在高山站台上的官兵，讓現場官兵喜出望外。據了解，蔡英文帶上山的麻辣鍋底可是大有來頭。

總統府發言人張惇涵上午透露蔡英文行程，在臉書表示「中午來點美食照，但我先澄清，我可沒休假。而是陪蔡英文總統來視察部隊，兼當一日外送員。」

蔡英文也在臉書PO文指出，空軍負責飛彈預警工作的樂山雷達站，只要周邊國家發射飛彈、火箭，他們都能第一時間確實偵測到，為反制單位爭取更充裕的應變時間從台灣看到世界，從世界看到外太空，這就是「台灣空防的眼睛」。

總統蔡英文當一日外送員，到樂山雷達站送麻辣鍋。（圖／摘自蔡英文臉書）

今日蔡英文一路搭車上山，在崎嶇山路中繞行兩個多小時，才終於抵達空軍偵蒐預警中心和守護雷達的空軍防空連。蔡英文說，光是想到這兩個單位的弟兄姊妹，每次輪休返營都要經歷這樣的車程，就覺得國軍真是辛苦而偉大，但他們不以為苦，還告訴她合照時要比出「ok」的手勢，因為三隻手指代表快樂的山，更代表任務交給國軍，一切ok！

最近秋意漸濃，山上氣溫變化大，蔡英文帶著麻辣鍋鍋底給大家加菜，並再次謝謝這些為國家付出的弟兄姊妹。

據了解，蔡英文帶上山的麻辣鍋底就是名店「麻膳堂」，麻膳堂於2010年成立，以麵食為主，其中牛肉麵更是不少老饕心目中的好味道。

(中時新聞網)