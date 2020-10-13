智慧共享電動機車服務 WeMo Scooter 今（13）日宣布推出全新月租訂閱制 2.0，除了 25 歲以上會員月租計價更划算之外，更首度針對 18至24 歲年輕族群設計青春月租方案，每一分鐘僅 1.2 元起。為推廣全新月租方案上線，即日起不分新舊會員，全會員更可享超級體驗價 99 元，讓消費者能更輕鬆使用共享運具。

WeMo Scooter 2019 年推出月租多元計價方案，月租制方案的消費者隨時可換車，不用負擔保險費與停車費，營運車輛更定期由 24 小時專業團隊維護，購買方案回購率超過8成。適逢月租方案上線一週年，WeMo Scooter 透過大數據洞察及用戶使用行為調查，規劃出更優惠使用者的計價方案「月租訂閱制 2.0」。WeMo Scooter 搶攻享樂、大眾運輸需求與青春學生多重族群。

WeMo Scooter 為搶18-24 歲年輕族群推出的全新月租計價方案「青春月租方案」，更符合青春用戶交通需求，價格更具競爭力，最低費率每分鐘 1.2 元起，最高享 6 折優惠，不管是上下課、朋友聚會，移動毫無負擔。另外，針對 25 歲以上用戶推出全新設計的「一般月租方案」，滿足大眾運輸轉乘一族、業務需求、長時間租賃等多種交通需求，最低費率每分鐘 1.8 元起，吸引更多用戶以月租訂閱制完成生活大小事。

WeMo Scooter 青春用戶月租方案。（WeMo提供／黃慧雯台北傳真）

WeMo Scooter 一般用戶月租方案。（WeMo提供／黃慧雯台北傳真）

為推廣月租方案，即日起用戶皆可以超值優惠價 99 元體驗月租計價。WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「全新智慧月租方案更貼近用戶交通使用量，無論大眾運輸一族、享樂族、青春族都有適合的方案，藉此提高消費者共享運具使用率，全力衝刺打造綠色智慧城市，預估今年訂閱式租賃將成長 5 倍以上。」

除了推出新月租方案外，WeMo Scooter 「個人化智慧推薦系統」全新上線，利用大數據開發出推薦模型，系統可依據過去使用者交通習慣，精準推測可能需求，並進一步主動推薦最適合消費者的個人化月租費率方案，消費者不用花時間計算，省時又省荷包，讓使用者及最優惠的方式享受移動服務。

為鼓勵消費者使用月租訂閱，WeMo Scooter 再加碼好康活動，即日起至 10/31，會員只要購買任一月租方案 ，WeMo Scooter 週週抽出 50 名幸運兒，大方送 LINE POINTS 30 點，共計 150 名。

(科技)