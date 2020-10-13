中共國務院總理李克強今主持召開部分地方政府主要負責人視像座談會，研究分析經濟形勢，推動做好下一步經濟社會發展工作。李克強說，當前國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。

新華社報導，座談會上，遼寧、江蘇、福建、江西、陝西的省長分別匯報本地經濟形勢並提出建議，稱近幾個月國家規模性紓困政策特別是減稅降費效應持續顯現，經濟延續了回升態勢，主要指標逐步恢復，新市場主體較快增加帶動大量就業，民生保障有力有效。

李克強說，中國經濟在巨大困難挑戰中穩住基本盤、呈現穩定恢復增長態勢，這殊為不易。當前國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。要在抓好常態化疫情防控中，持續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，依靠改革開放破解發展難題，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全年經濟正增長，確保完成今年主要目標任務。

他指出，減稅降費讓利是助企紓困的重要支撐，是當前經濟穩定恢復的關鍵舉措。各級政府要堅持過緊日子，堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費削減政策紅利。擴大普惠金融覆蓋面，為更多中小微企業和困難行業提供有效金融服務。

李克強強調，要毫不放鬆抓好基本民生重點工作。多措並舉推動高校畢業生、農民工等重點群體就業。確保退休人員養老金按時足額發放，落實好失業、低保等保障政策，兜牢受疫情、洪澇災害影響的特殊困難群體基本生活底線。統籌煤電油氣供應，保障群眾溫暖過冬。強化責任，紮實做好安全生產工作。

(中時 )