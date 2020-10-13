雲林縣政府近來力推草嶺觀光，現在欲將草嶺規畫成森林療育基地，將效仿溪頭自然教育園區，以保健旅遊為主軸，代替舊有休閒旅遊。台灣大學生物暨農學院實驗林管理處將進駐草嶺，進行研究，將草嶺周邊健行步道，打造成天然的綠色健身房。
大草嶺地區有許多登山步道、峽谷、小瀑、叢林等自然景觀，過去因921大地震，導致通往草嶺的149甲縣道損壞，遊客稀少。雲林縣府與南投縣府合作，改善149甲、乙縣道上的髮夾彎，重新將路面刨除修繕，希望能讓更多遊客到草嶺療育身心。
台大實驗林團隊將進駐大草嶺地區，進行動植物、森林醫學、環境資源等研究，並逐步規畫保健旅遊方式。以雲嶺之丘、杉林步道、木馬古道為森林療育步道，並以科學儀器量測森林環境對遊客的身心變化。
台大森林環境暨資源學系副教授余家斌指出，森林療育在日本已流行一段時間，研究發現以森林健康旅遊的方式，確實可提升免疫系統，並降低壓力、罹癌率。目前正徵求50名志願者，到杉林步道進行身心前後比較。後續將培訓當地森林療育引領員，帶領遊客進行療育的體驗活動，
雲林縣長張麗善表示，雲林要發展觀光最重要的基地，就在草嶺石壁，南台灣的旅客可以就近到雲林進行森林療育，雲林也能替溪頭分攤旅客。
(中時 )
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