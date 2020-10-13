德州儀器（TI）13日推出新款乙太網路實體層（PHY），只需單對雙絞線即可將10-Mbps乙太網路訊號傳輸到最遠1.7公里處。DP83TD510E的纜線觸及範圍經過延展，比電機電子工程師學會（IEEE）802.3cg 10BASE-T1L單對乙太網路規格所要求的200公尺多出1.5公里。多出的纜線長度能幫助設計人員延展工業通訊的觸及範圍，但不會增加系統重量或佈線成本。

隨著工廠與建築自動化系統的複雜程度持續升高，從網路邊緣節點來回傳輸更多資料的需求也不斷增加。直接存取邊緣節點應用的能力有助於改善控制與狀態監測，同時還能簡化連網系統之間的資料分享。

目前能將連網功能導入邊緣節點的解決方案，通常會使用一個由多種現場匯流排協定所組成的分散式系統，並透過網路閘道器支援協定的轉換。透過協定的轉換來統一網路，不但增加複雜程度與成本，也限制了從遠端監測邊緣節點應用的能力。

DP83TD510E能幫助設計人員打造從控制器到邊緣節點的單一通訊網路，透過單對雙絞線即可傳輸全雙工數據。因為無須額外的協定、閘道器和纜線來進行更高頻寬的通訊，設計人員可以簡化網路管理，對於暖通空調閥門與致動器控制、現場傳送器、電梯主控與消防警報器控制面板等長距離應用來說，也可同時改善系統的控制與互通性。

(工商 )