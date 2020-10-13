33歲印度男子克里斯納（Bussa Krishna）是川普超級粉絲，川普染疫期間以淚洗面、為他祈福，他於11日猝逝。

33歲印度男子克里斯納（Bussa Krishna）11日下午猝逝，他是川普超級鐵粉，川普月初確診新冠肺炎後，他就陷入沮喪，每天吃不好、睡不好，以淚洗面為川普祈福，祈願他與家人早日康復。

印度男子克里斯納（Bussa Krishna）是川普超級粉絲，他為川普感染新冠肺炎爆哭，祈求老天讓川普早日康復。

印度男子克里斯納每天膜拜川普。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度快報》（Indian Express）、《印度人報》（The Hindu）報導，印度泰倫加納省（Telangana）33歲男子克里斯納11日下午心臟驟停猝逝家中。

他的家人維維克（Vivek）及叔叔阿肖克（B. Ashok）說，克里斯納是超級川粉，自川普2日宣布確診新冠肺炎以來，他就陷入低潮，沒有正常吃東西，也沒有睡好，周日上午，克里斯納起床後還如常沖澡、喝茶，之後就突然倒地，家人緊急將他送醫，不過到院時醫生宣判克里斯納已經死亡，死因為「心臟驟停」（cardiac arrest）。

維維克強調，克里斯納身體狀況很好，先前沒有任何病史。

值得注意的是，過去幾天克里斯納陸續在臉書上傳多部自拍影片，影片中他流淚痛哭，祝福川普及妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）早日康復。在一段2分鐘的影片中，克里斯納坐在一面印有川普人像的白牆前面，他穿著印有「川普」字樣的深色短袖T恤，手捧著裱框的川普照片，他不斷哭泣、擦拭眼淚，他在影片最後用英文不斷重複「我愛你川普」，「願神祝福你與家人。」

事實上克里斯納早就是印度家喻戶曉的瘋狂川粉，報導說，2017年2月，一名印度工程師遭美國退役海軍殺害後，克里斯納就開始崇拜川普。他先是為川普的照片裱框，對著照片祈禱。接著他開始在家中牆壁上貼滿川普照片與貼紙，寫上祝福的話，並且穿上印有川普大頭照的T恤，不管走到哪，他總會隨身攜帶川普照片。

印度男子克里斯納（Bussa Krishna）為川普打造的雕像。（資料照／路透社）

2018年克里斯納登上新聞版面，因為他把川普的照片放到自己的祈禱室裡，和其他神明一起每天膜拜。去年他又躍上新聞版面，因為他花了20萬盧比（約新台幣7.8萬元）在家門口重金打造一尊高6英尺（約182公分）的川普雕像，並且定期對著川普雕像膜拜、為他洗牛奶澡。

他過去受訪時曾說，印度工程師被殺這起事件讓他感到非常痛苦，不過他認為，能夠讓美國總統與美國人民了解印度人的偉大，「唯一的方式就是對他們展現我們的愛與熱情」，因此他開始信奉川普，希望有一天他的禱告能夠傳達到川普那裡。

(中時新聞網)