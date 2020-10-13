愛奇藝原創劇集《Search：非武裝救援》於今日舉行線上記者會，主要演員張東潤、鄭秀晶、尹博、文晶熙、李賢旭與導演林大雄出席分享拍戲的過程，女主角鄭秀晶此次挑戰女菁英軍官，繼《Player》後再次挑戰動作戲的她表示本以為有《Player》的動作經驗會比較熟悉，沒想到完全不一樣，這次有更多拿槍射擊、呈現軍人對戰的動作戲。相比《Player》裡面的街頭打鬥，《Search：非武裝救援》的難度更高了許多。鄭秀晶也分享拍攝部戲辛苦的地方就是演員們在大熱天也需要戴頭盔穿軍裝在山中奔跑，也令人相當期待鄭秀晶的軍人演技。在《綠豆傳》男扮女裝和演技引起大家關注的張東潤，一改之前儒雅秀氣的形象，為了《Search：非武裝救援》這部戲軍犬兵兵長的角色特別去增肌健身，這次在戲中能看到他大秀好身材，另外戲中有大量與軍犬的對手戲，為此他也到了動物訓練所去進行兩個月訓練，更因為與他對戲的狗只聽得懂土耳其語的指令，張東潤也為此下一番功夫，從語言到下指令的語氣都得不同，張東潤表示狗狗對於不熟的環境較敏感，拍攝的時間會拉長一些，後面發現狗狗真的很會演，演員們也都認同並稱讚狗狗演得比人還要好。

主持人提到張東潤在曾經的訪問中提到自己很喜歡F(X)的歌，更被CUE到能否現在演唱一下歌曲，張東潤也害羞地拒絕，也笑說是因為六年前當兵時，每天要負責開營隊裡的電視，會一直看到F(X)，所以印象深刻。張東潤、鄭秀晶雖是第一次合作，但卻在軍營中奇妙的淵源，鄭秀晶也算是張東潤另類的軍中情人。另外主持人也問和男主角張東潤的相處，鄭秀晶也說在一開始的讀本會看到張東潤就有一種熟悉感，後面發現張東潤很喜歡跟他開玩笑，張東潤則表示鄭秀晶是一個很Openmind的人，非常好相處。

男女主角張東潤、鄭秀晶合影（圖片來源愛奇藝）

除了男女主角卡司堅強之外，也找來了在《天氣好的話，我會去找你​​》、《浪行驚爆點》（VAGABOND）中有精彩表現文晶熙飾演駐紮在韓國非武裝地帶村子裡的特種兵預備軍，有韓國美魔女之稱的她，讓在記者會第一次見到她的尹博狂稱讚「本人真的好漂亮」，另外在《他人即地獄》中有著令人卯骨悚然演技的考試院終極大魔王李賢旭此次則飾演一個有人性且溫暖的搜救隊副隊長，反轉的角色也讓人期待他帶給觀眾不同的感受。《Search：非武裝救援》是由曾導過許多電影包含《時間上的家》、《恐怖的故事》導演林大雄執導，具穆與高明珠編劇。是一部結合軍事、驚悚的動作片，描繪了在非武裝地帶發生的神秘失踪和謀殺案，以及精英搜尋小組為揭露秘密而展開一連串驚險戰鬥的故事。愛奇藝原創劇集《Search：非武裝救援》自10/17起每週六日22:30於愛奇藝首播。

鄭秀晶飾演孫藝琳（圖片愛奇藝提供）

(中時新聞網)