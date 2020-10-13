布丁控和奶茶控們要失控了！！85度C將於10/17至10/20，連續4天推出「大杯布丁奶茶」第二杯10元的快閃活動，讓民眾用銅板價就能得到大大的滿足。

布丁奶茶一直都是85度C的人氣商品，香濃的奶茶配上一整個完整的布丁，滑溜的口感是許多人的心頭好；趁著這次為期4天的活動，一定要把握機會喝起來。

◆ 圖片來源：85度C

此次優惠僅供到站購買，有些店家也有開放寄杯，每人限購三組，數量有限，售完為止。

◆ 圖片來源：85度C

(中時新聞網)