布丁控和奶茶控們要失控了！！85度C將於10/17至10/20，連續4天推出「大杯布丁奶茶」第二杯10元的快閃活動，讓民眾用銅板價就能得到大大的滿足。
布丁奶茶一直都是85度C的人氣商品，香濃的奶茶配上一整個完整的布丁，滑溜的口感是許多人的心頭好；趁著這次為期4天的活動，一定要把握機會喝起來。
此次優惠僅供到站購買，有些店家也有開放寄杯，每人限購三組，數量有限，售完為止。
(中時新聞網)
布丁控和奶茶控們要失控了！！85度C將於10/17至10/20，連續4天推出「大杯布丁奶茶」第二杯10元的快閃活動，讓民眾用銅板價就能得到大大的滿足。
布丁奶茶一直都是85度C的人氣商品，香濃的奶茶配上一整個完整的布丁，滑溜的口感是許多人的心頭好；趁著這次為期4天的活動，一定要把握機會喝起來。
此次優惠僅供到站購買，有些店家也有開放寄杯，每人限購三組，數量有限，售完為止。
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