曾以知名動作片《捍衛任務》、《惡靈古堡：最終章》爆紅的女星露比蘿絲，擔綱大樑首度出演武打片《奪命守門人》女主角。個人風格搶眼的她，長年以來以中性打扮出席各大頒獎典禮，她也早在12歲公開出櫃，認為性別是浮動的，而非絕對。這樣特立獨行的她，此次在《奪命守門人》套上花襯衫、高跟鞋，更以此套裝爆打全場所有男性。

她私下卻偷偷爆料，在拍攝《奪命守門人》期間，她疏忽脖子拍片曾受到的傷，直接飛往羅馬尼亞接受武術指導，等到醫生回覆訊息給她，已經是訓練一週後的事。醫生強調她不能過度使用脖子，不然會導致癱瘓。但露比蘿絲依然套上女裝吊鋼絲，甚至翻跟斗及激烈武打。她本人在接受治療後已完全康復，但提及此次事件，依然大嘆「好險、好險」，不然可能再也無緣跟大家見面。

《奪命守門人》由知名日本導演北村龍平指導，他曾以《哥吉拉：最後戰役》及《世紀怪盜：魯邦三世》等作品席捲日本票房，更以2008年的《午夜人肉列車》替他打響在好萊塢的知名度。他本人對張狂暴力美學電影情有獨鍾。選角過程，他們先是看中了露比蘿絲年輕且情感細膩的一面，便馬上決定讓她來飾演片中由海軍陸戰隊退役的帶勳軍人，讓她來詮釋艾莉這名溫暖且正直的女主角。

在確定法國凱薩獎知名演員尚雷諾願意參戰之後，北村龍平也引薦了知名日本演員伊藤英明，及挪威演員艾賽兒漢寧（Aksel Hennie），幾名優秀的演員在經過專業武術指導之後，完美呈現出北村龍平所追求的暴力美學。《奪命守門人》的武打場景皆是在小空間拍攝，獨立且狹小，藉由不同的武器攻擊與肢體搏鬥，讓搏擊看起來拳拳到肉，也在北村龍平的鏡頭下帶出新世代暴力美學。

伊藤英明在片中使用衝鋒槍與露比羅絲近距離搏鬥，還跟童星演員朱利安費德（Julian Feder）上演一場貓捉老鼠的游擊戰，在大樓裡透過暗藏的機關躲開壞人，再用聲東擊西的方式將敵人引開，看了讓人直冒冷汗。其中一場在廢棄的樓層拍攝的武打戲，除了荒廢的水池之外，一旁還有高壓電，眼看女主角艾莉幾次跟高壓電擦身而過，怵目驚心的場景讓觀眾驚呼連連。該片將於10月16日本週五在台上映。

(中時 )