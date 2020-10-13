不少人都感嘆現在「什麼都漲，就只有薪水沒漲！」讓存錢更加困難。一名職場新鮮人日前就無奈直呼「覺得錢一下就沒了」，又想到之後要支出的保險、房貸等費用就一個頭兩個大。文章曝光後網友卻被他的消費習慣給驚呆了。

一名網友在論壇Dcard發文，表示自己是剛入職2個月左右的職場新鮮人，家人停止金援後，用自己賺的錢買東西雖然自由許多，但也讓他開始體會到記帳有多重要，不然「真的覺得錢一下就沒了」。他也舉例細數平常花費「三餐吃外面一個月餐費約在10-15k，公司附近的商業午餐大多也要100-300元，早餐多買杯咖啡就超過100元，晚餐加個水果也是爆炸」。

最後更透露5萬的月薪大致下分為醫美分期、健身房卡、下月餐費、請家人吃飯開銷、電話費支出等部分，表示扣除這些已經所剩無幾，想到之後還要繳保險、房貸、車貸就十分煩惱，因為憂心實習轉正後的調薪幅度不能充分負擔這些花費，更不用說要養小孩。

文章曝光後，不少網友都表示月薪5萬已經超越很多正職上班族了，關鍵問題是原PO的消費習慣有問題「光看到醫美分期就知道你的消費觀念有問題」、「28k住外面月存2萬路過，錢不夠花還買咖啡你跟我開玩笑？」、「分期一堆沒用的垃圾，難怪沒錢」、「醫療美容、健身房、請家人吃飯、咖啡，這些都是浪費錢的行為，花錢不知道節制，難怪1個月5萬快不夠你花，月薪5萬我存3萬5都沒問題」、「相同待遇，我租房子1萬，餐費比你高5千，都能存一個月1萬5-2萬了」。

(中時新聞網)