斗南市區道路已坍方半年，路面塌陷範圍近20米，道路下方為農田水利會雲林管理處灌溉渠道，居民擔憂颱風來襲，會影響排水造成災情，並數度向斗南鎮公所陳情。斗南鎮長沈暉勛表示，公所向水利會反應好幾次，都沒有下文。

斗南鎮中山路與文昌路口半年前就已塌陷，該地屬於私人土地，但土地下方為水利會雲林管理處灌溉溝渠，堆積大量混凝土，幸虧今年尚無颱風來襲，否則將造成淹水災情。因塌陷範圍擴大，公所目前暫放交通錐圍住，避免用路人行經時，造成意外發生。

沈暉勛表示，之前就已經行文至水利會6、7次，也持續致電關心，但是都沒有結果，也未見改善，民眾指責公所不處理，公所只能一直背黑鍋。

承租該地張姓餐飲業者表示，水利會已經來勘查幾次，每次都說會來修，但都沒有結果，過去土地上方有熱心民眾加蓋，年代久遠已不可考。

水利會雲林管理處斗南工作站長林建華表示，該段溝渠上方都被加蓋，為安全考量，希望業者能連同該段渠道一並修繕，目前積極與業者協商，暫時會先清除塌陷處，並以護欄加強安全防護，避免意外發生。

(中時 )