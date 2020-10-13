高雄陽明國中為了讓體育班學生在課業上更加精進，成立體育班發展基金，希望用鼓勵的方式，促使學生多元發展，無論在體育專長或是課業上都能雙頭並進，除了讓學生未來升學可以多方選擇，也打破大家對體育班「頭腦簡單，四肢發達」的刻板觀念。

陽明國中的體育班發展基金是由班內家長自行樂捐，學生們在段考期間，只要各科平均分數達到80分以上，就會運用發展基金購買榮譽午餐獎勵學生，若是可以進入校排名，則是頒發獎金鼓勵，此外，也會將體育班發展基金用在選手們訓練或比賽時所需的花費。

其中，體育班發展基金運用在學生進入校排名時獎金的發放制度相當特別，只要體育班內有1人進入校排名，即可獲得200元獎勵金，但校方相當重視體育班的團結精神，因此，只要每多1人進入校排，獎金每人可以多加100元，此舉也大大提升體育班讀書風氣。

陽明國中體育組長李建德表示，雖然是體育班，但他們的本業還是學生，是學生就應該要把課業顧好，由於體育班學生必須花費許多時間進行專長訓練，段考考題又與一般生相同，對體育班學生來說相對吃虧，所以積極建立一些制度，鼓勵學生們在課業上有所進展。

陽明國中體育班家長黃基峰表示，他相當讚同學校成立體育班發展基金，以鼓勵的方式加強孩子們對課業的重視，他希望體育班學生可以打破「體育班就是不讀書的孩子讀的」舊觀念，大聲告訴大家，其實就讀體育班是讓他們人生中多一條路可以選擇，，也盼望有相同理念的人，可以小額捐款，幫助更多陽明體育人。

(中時 )