行動支付品牌LINE Pay今（13）日公布LINE Pay App最新業績數據，截至2020年9月底為止，LINE Pay用戶數達840萬人，等於全台每2.8人就有1人使用LINE Pay行動支付；累計今年前3季透過LINE Pay App交易筆數超過8,500萬筆，帶動超過356億交易金額。面對國人對行動支付使用的需求，LINE Pay持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店加入LINE Pay生態圈，持續引領行動支付市場發展。

LINE Pay自2015年服務推出至今，提供用戶綁定信用卡或金融卡的第三方支付、與一卡通公司合作串接銀行帳戶的 「電子支付LINE Pay Money」，以及LINE POINTS點數折抵等多元支付方式，滿足用戶對行動支付的需求。

LINE Pay用戶數成長快速，累計用戶數已達840萬人，創造今年前3季整體交易筆數達8,510萬筆，較2019年同期大幅成長84%，帶動整體交易金額突破356億元，亦較2019年同期成長84%。其中，LINE Pay與一卡通公司合作的電子支付LINE Pay Money服務，根據金管會公布資料顯示，用戶數已達266萬人，1-8月累計交易金額達66億元，較2019年同期成長6.7倍，成長幅度居電子支付業者之冠。

LINE Pay今年1-9月總計之第三方支付與電子支付LINE Pay Money交易總金額突破356億，1-8月之交易總金額規模亦逼近金管會公布之最新全國電子支付業者1-8月交易總金額331億元，顯示LINE Pay行動支付的便利性與完整生態圈持續受到使用者喜愛與信任。

LINE Pay 重要業績數字表現。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

此外，LINE Pay Money具有轉帳、朋友間分攤付款等功能，LINE Pay Money單月轉帳次數已突破93萬次，預估第四季每月轉帳次數將可突破100萬次，代表用戶已越來越習慣行動支付所帶來的便利性。

面對國人對行動支付需求上升，LINE Pay持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店可使用LINE Pay，較2019年同期大幅成長67%，使用場景涵蓋大型百貨、連鎖品牌、便利超商、外送平台、觀光旅遊產業，並持續拓增至商圈夜市等中小型店家，提供民眾從食、衣、住、行、育、樂等各層面皆可使用LINE Pay 。

LINE Pay也將支付生活圈拓展至各生活層面，不僅為國內首家推出乘車碼的行動支付業者，可搭乘包含捷運、輕軌、公車、計程車、共享機車等交通工具。此外，LINE Pay也率先提供用戶可透過行動支付繳交電信費、信用卡帳單、直接連結銀行開通數位帳戶等獨家功能，LINE Pay Money更支援超過700項包含水費、稅費、停車費等各類生活繳費，項目居電子支付之冠。

LINE Pay預告，隨著消費者支付習慣的改變，第4季也將有全新功能服務登場，滿足民眾對行動支付的需求與想像。

(科技)