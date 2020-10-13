高雄老年人口多，且有許多是行動不便的「輪椅族」，高市府交通局與10間計程車業者合作，提供超過300輛的通用計程車載來送行動不便者，通用計程車數量在六都中位居首位，要讓高雄的身障者也有「趴趴走」的權利。

通用計程車是車輛內設有輪椅放置區的計程車，車輛型式必須符合道路交通安全規則及車輛安全檢測基準的相關規定，讓乘坐輪椅的民眾搭乘時可以更加安穩、方便，因為是採取通用化設計，計程車除了服務行動不便者以外，一般乘客也可以搭乘。

目前高雄市共有313輛通用計程車，是全國數量最多的城市，根據交通局調查發現，民眾使用通用計程車的比例相當高，且大多都是持有博愛卡的身障者，會搭乘通用計程車有近8成是行動不便的民眾，推行通用畫計程車的成效顯著。

交通局對於持有博愛卡的身心障礙民眾搭乘通用計程車也祭出相關優惠方案，只要使用博愛卡付費，應繳實際金額在100元以下享36元優惠、101到200元享54元優惠、201元以上享72元優惠的乘車補助，若是一般民眾搭乘通用計程車，收費則是比照一般計程車費率計算。

通用計程車駕駛與一般計程車司機相比較為辛苦，必須耐心協助身障者上下車，交通局為了鼓勵通用計程車駕駛們提供民眾更好的服務品質，近期舉辦「通用計程車優良駕駛票選活動」，藉此讓駕駛的努力被看見，也讓身障民眾可以享有更完善的服務。

(中時 )