高雄共享運具再進化！除了民眾熟悉的Youbike公共腳踏車、共享機車、共享自行車以外，和運行動服務（iRent）先前向高市府交通局申請進駐共享汽車，將投入100輛全新的油電混合車，目前已經進入審核階段，預計月底前就會開辦。

共享汽車將採取與共享機車相同的租借方式，只要有汽車駕照的民眾，申辦會員後就可以利用APP尋找附近車輛進行租車動作，並在開放租借的區域，找到合法停車格即可隨租隨還，無人使用時，停車費將由業者支付，且共享汽車是油電混合車，比起油耗車環保許多，若未來共享汽車普及，將會是交通新趨勢。

交通局表示，即將進駐高雄的共享汽車，將會以和運旗下共享機車及路外據點租賃汽車的較高租借率的地區，作為共享汽車的投車參考點，初期預計投入100台全新車輛，在左營區、苓雅區、鹽埕區等12個行政區提供民眾租借服務，目前計畫正在審核當中，預計在10月底前共享汽車就能在高雄上路。

民眾藍先生表示，他相當期待高雄能有共享汽車，雖然他有汽車駕照，但在經濟考量下，他並沒有買車，平常都騎機車為主，但若遇到下雨天或是要到較遠的地方還是開車比較安全，畢竟騎機車就是「肉包鐵」，屆時若有共享汽車，除了可以省下許多養車的開銷外，也讓大家可以更安全、便利。

(中時 )