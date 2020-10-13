專注開發功率密度技術大廠Silanna Semiconductor宣佈在菲律賓啟用亞洲卓越中心（ACE，Asian Center of Excellence）於2020年9月1日開始營運，專注服務亞洲客戶。Silanna Semiconductor致力提供先進的功率密度和效能以因應電源管理的各種挑戰，為客戶有效節省BoM成本。

Silanna Semiconductor全球銷售暨行銷副總裁Larry Wasylin表示：「Silanna Semiconductor擁有一流的技術、客戶支援、銷售、行銷和服務團隊，對此我們感到非常自豪。Silanna Semiconductor專注實現deign-win，藉此發展業務和打造良好客戶夥伴關係。

Larry Wasylin說，我們很興奮宣佈成立亞洲卓越中心（ACE），因應不斷成長的亞洲客戶群，我們希望以更積極的方式開創卓越的區域客戶技術支援，提供與卓越的產品標準互相輝映的客戶服務品質。成立設計中心對我們日益成長的亞洲市場來說至關重要。新的卓越中心將提供一流的技術和設計支援，為客戶帶來更多優勢。」

Silanna Semiconductor在亞洲市場持續發展，包括近期宣佈與益登科技成為合作夥伴，擴大亞洲分銷網路，而新的亞洲卓越中心將成為客戶支援、教育、培訓和資訊的重要來源。同時，在菲律賓政府的支持下，Silanna Semiconductor預期ACE將提供更多就業機會，進一步帶動當地投資。

益登科技董事長曾禹旖表示：「作為Silanna Semiconductor亞洲區的新代理商，我們的客戶將受益於新的亞洲卓越中心所提供之更貼近、超高水準支援服務。此設計中心和亞洲客戶在同樣的時區，能夠提供即時的溝通互動，更有利於提供客戶技術支援。Silanna Semiconductor為亞洲客戶所投入的全方位支援令人激賞。

(工商 )