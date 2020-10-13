全球高速運算和網路應用領域創新連接方案領導廠商TE Connectivity（TE）宣布推出針對5G、NB-IoT和LTE-M的新型天線，以滿足蜂巢式物聯網設備對不同頻段及多種頻寬的需求。

隨著蜂巢式物聯網設備的發展，市場對5G和LPWAN（低功耗廣域網路）天線產品的需求不斷攀升，例如NB-IoT和LTE-M均屬於LPWAN無線技術標準，前者著重於低成本、室內、高密度連接及延長電池壽命，後者則側重於M2M通訊。5G和蜂巢式LPWAN的連接表現取決於寬頻段及可靠的射頻效能，兩者是本次新品的優勢。

TE針對5G、NB-IoT和LTE-M推出的新型天線能夠提供從600 MHz到6 GHz的多種頻段解決方案，客戶可根據系統架構選擇天線安裝類型（如板裝、嵌入式、外部或終端天線）、電纜長度和連接器選項，且此系列天線無需調頻，可輕鬆整合至終端設備。

TE數據與終端設備事業部產品經理Han Sang Cheol表示：「相較於現有的4G LTE，5G整體性能可望提升10至100倍，蜂巢式LPWAN對於在日常生活中實現智慧互聯至關重要。

(工商 )