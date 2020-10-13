前台東縣副縣長張志明卸任後，在知本水產養殖區推廣科技養蝦。（莊哲權攝）

今年初卸任的前台東縣副縣長張志明在知本水產養殖區，引進科技養蝦，育成率可達5成，張志明說，透過水下無人機觀察蝦子的成長狀況，記錄水質變化，並建立大數據，提供給有需要的養殖業者，做為養蝦環境改善的依據，可降低成本，減少風險。

前台東縣副縣長張志明今年3月卸任後，除了在大學教書以外，還多了養蝦業者的斜槓人生，在知本水產養殖區養起斑節蝦及白蝦，他以最難養的斑節蝦為例，透過科技方法，存活率保證可提高到5成以上，關鍵在於水質管理。

張志民表示，科技養殖是未來趨勢，透過遙控水下無人機，可以在不驚擾蝦苗的情況下，更容易觀察牠們成長狀況，以及藻類是不是長太密，也能紀錄水質變化，這些數據建檔後成為資料庫，就可做為判讀的依據，否則等到水質壞掉才搶救，就來不及。

另外，他們還添購了包括水質的氧化還原、溶氧、鹽度、溫度、PH質等測試儀器，張志明指出，這些設備的成本都頗高，業者可能認為不符經濟效益，由他們來為養殖業者操作水質管理儀器，可以減少養殖成本，並透過資料庫，精準判斷作業程序，可降低風險。

張志明也提到，養殖業建置成本高，年輕人恐難負荷，而投資者也面臨雇不到工人的困境，透過推廣科技養蝦的平台，也能吸引外地年輕人返鄉工作。

(中時 )