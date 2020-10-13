國民黨大陸事務部今天表示，最近衛福部已用「萊豬」取代「美豬」，其用意應該是要避免引發民眾對美國的負面觀感，進而導致對民進黨政府過度親美的不滿，反問為何這麼久以來，衛福部沒有意識到使用「武漢肺炎」的負面意涵？除了民進黨政府堅持「反中仇陸」的政策外，恐怕很難有其他的解釋。

東洋藥品昨天宣布，已取得德國BioNTech新冠疫苗台灣代理權，最快明年第1季可來台灣。據報導，這個疫苗在製作的過程中，曾在大陸進行人體臨床實驗。

大陸事務部說，國民黨當然不贊成衛福部長陳時中宣稱「絕對不買大陸製新冠肺炎疫苗」的做法，畢竟國民黨一向主張防疫應該超越政治。但既然即將在台灣施打的救命疫苗，是以大陸的人體臨床實驗結果為基礎的，那就請衛福部從自身做起，不要再堅持使用歧視性的稱呼。

大陸事務部也請民進黨政府，遵循國際規範、以科學的態度面對人類共同的挑戰，就從「武漢肺炎」正名為「新冠肺炎」開始吧！

(中時 )