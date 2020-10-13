台東縣池上米近3年獲得全國稻米6冠王，雖然稻穀收購價已是全國最高，但隨著生產成本日益增高，及近幾年的觀光熱潮，池上鄉公所協調農會及部分糧商，決定把團體契作的有機米及符合產銷履歷規範的稻穀收購價調漲6％，也就是每100台斤穀價漲100元。

池上米從2018年至2020年連續3年榮獲「全國稻米達人有機米組冠軍」、2018年也榮獲「精饌米」有機米冠軍及今年年有機米與好米組雙料冠軍，總計6座冠軍，全歸功於農民堅持稻米品質，用心耕耘，但是已經6年未調漲，因此，農會決定調漲收購價格，嘉惠農民。

池上鄉公所也強調，近年池上觀光熱潮連年遊客數破百萬，又屢獲全國稻米競賽冠軍也帶動池上米買氣，理應把觀光財分享給農民，農民才會願意種稻繼續維持農村好景色，促成觀光與農業的良好關係。

在取得部分糧商的共識後，池上鄉農會宣布，調漲契作戶有機及產銷履歷的稻作收購價，每百台斤穀價漲100元，漲幅約6％，也就是說收購價最少就有1700元， 有機稻穀甚至最多每百台斤高達2600元，以1公頃1萬斤來算，農民1期可以增加1萬元收入。

另外為鼓勵無毒友善耕作之農民，凡產銷履歷符合ND（農藥殘留）者每百台斤再補助資材券50元，等於變相漲3％，合計為9％。

池上鄉農會總幹事游玉櫻表示，這次的漲價是為了要感謝農民的努力及辛勞為池上爭光，同時配合產銷履歷上網登錄，讓池上米的安全品質更上一層樓。

(中時 )