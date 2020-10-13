月眉環保公園內椅子周遭竟雜草叢生，民眾想坐也不敢靠近。（呂筱蟬攝）

公園危機四伏，有家長近期帶著孩子到桃園市中壢區月眉環保公園遊憩，發現不僅設施老舊，網子上有螺絲帽鬆脫，且休息區雜草叢生；另外，中山公園溜冰場進行維修改善，現場沒有告示或圍籬，民眾發現溜冰場竟然鋪柏油，完全摸不著頭緒，質疑公共工程相關配套告示根本沒有落實。

有民眾向市議員謝美英投訴，指青埔地區有許多新的公園設施，但民眾發現，有許多設施才剛做好，不知為何又一個一個封起來，月眉公園並非老舊公園，不但休息區的椅子已雜草叢生形同虛設，還有兒童遊樂區的攀爬網上螺絲帽鬆脫，如果放任孩子攀爬，輕則刮傷，重則跌傷，公園安全性讓人擔憂。

也有民眾反映，中山公園溜冰場日前進行維修改善，現場沒有告示或圍籬，有很多家長以為完工，帶小孩前往休憩溜冰，赫然發現溜冰場竟然還鋪設柏油看了很傻眼。

謝美英指出，所有的公共工程現場都應設有告示及圍籬，這是工程基本作為，施工單位未警示可能造成民眾受傷，呼籲不論工程大小最基本的保護措施切勿偷懶。

中壢區公所公園管理課表示，中山公園溜冰場目前正在施作地坪改善工程，預計11月底前完工，民眾反映後已經在周邊設置圍籬安全措施及相關告示，另外月眉樹木銀行的兒童攀爬網也會立即改善螺帽鬆脫狀況，確保小朋友遊玩時的安全。

(中時 )