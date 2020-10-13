康軒董事長李萬吉道歉聲明。（圖／康軒提供）

康軒勞資爭議昨調解成立，順利落幕；康軒董事長李萬吉今首度發布聲明稿，因公司管理不夠周延，導致公司員工身心受創而離職，引起社會各界的指責，「個人在此向員工致歉，面對各界的批評與指教深刻反省，也認為公司在處理過程卻有諸多不妥之處，願意虛心接受各界批評。」

以下為李萬吉聲明稿全文：

「 過去一段時間，因個人違反居家檢疫規定，對社會作了不好的示範，引起社會諸多紛擾。之後更因公司管理上不夠周延，導致公司員工身心受創而離職，更引起社會各界的指責。就本次事件引發被影射員工身心受創，個人謹在此向這位員工致歉。面對社會各界的批評與指教，個人深刻反省，也認為公司在處理過程中確有諸多不妥之處，願意虛心接受大家的批評。

這位離職員工，昨天在新北市勞工局的居中協調下，與公司成立調解，本件勞資爭議已圓滿落幕，也祝福這位員工未來工作一帆風順。

這次事件提醒了我，過去個人雖事事以員工福祉為念，認為已善盡雇主責任。然而實際上仍存有再精進之處。個人將以此為鑑，承諾康

軒會用最高標準，建立更友善職場環境，保障員工權益。

個人創辦康軒至今32年，康軒一路發展，深人深知，除了公司所有員工努力外，沒有國家政策及社會各界的支持，尤其是學校及老師的一路鼓勵扶持，康軒不可能有今天的規模，康軒理應回饋更多給社會，今天因個人一時疏失，引發本次事件，給社會帶來紛擾，個人深感不安。

經歷本次事件，個人除深刻檢討外，也承諾康軒團隊未來會更加努力，提供最好的教科書給學校及老師。康橋學校也會精進教學品質，培育廣大莘莘學子，康軒希望能盡一切努力來回饋社會。

最後，個人再次致上最誠摯的歉意。」

(中時 )