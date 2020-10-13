雲林縣北港鎮北港堤防「欒樹大道」，是入秋的賞花祕境。（張朝欣攝）

秋天除了賞楓，台灣欒樹也美不勝收！雲林縣北港鎮北港堤防種植樹上百棵台灣欒樹，形成長約1公里的「欒樹大道」，中秋過後進入開花結果期，黃花綠葉紅果景色宜人，吸引不少遊客造訪，成為北港鎮的賞花祕境。

北港鎮北辰國小退休老師黃文斌10餘年前自己培育200多棵欒樹苗，種植在東陽里段北港堤防2側，長約200公尺，附近居民主動澆肥整理，後來光民里、公館里也跟進加種上百棵欒樹，形成1處長約1公里的「欒樹大道」。

黃文斌表示，台灣欒樹是台灣特有原生種，由於葉子與苦楝樹類似，因此又稱「苦楝舅」。開花前滿樹綠葉、開花期生出小黃花、結果時為紅褐色、果實乾枯後轉為褐色，所以也叫「4色樹」，極具觀賞價值。

最近台灣欒樹進入開花結果期，4種顏色布滿整條「欒樹大道」，美不勝收，民眾說最近北港堤防經過整頓，打造1處「北港溪河濱公園」，加上周邊的女兒橋、天空廊道等景點，成為北港鎮最受歡迎的後花園。

民眾指出，入秋後很多人會想上山賞楓，其實在平地就可欣賞到充滿秋意的台灣欒樹，10至12月為結果期，是賞花的最佳時間，被譽為「秋之風華」，12月後落葉期一片枯竭，另有一番蕭瑟之美。

(中時 )