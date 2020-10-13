富邦勇士男籃隊今天宣布2020富邦金盃勇士籃球邀請賽，將於11月7日及8日正式開打，邀請P. League+所屬之球隊桃園領航猿、新竹攻城獅、寶島夢想家一同於勇士主場和平籃球館對戰，也同步迎接P. League+新賽季的來臨！

富邦金盃未來計畫每年休賽季期間邀請國內外勁旅，在台對戰切磋球技，期望讓全年都有精采賽事，刺激國內籃球實力的成長，也帶給球迷更美好多元的觀賽體驗！

11月7日首先由寶島夢想家對戰新竹攻城獅，緊接著臺北富邦勇士迎戰桃園領航猿。8日率先登場的是新竹攻城獅交手桃園領航猿，最後的壓軸戲碼臺北富邦勇士對抗寶島夢想家，重演上賽季精彩絕倫的「台灣內戰」。

2020富邦金盃勇士籃球邀請賽售票將於17日中午12點於全臺統一超商門市 ibon售票系統開賣，兩天賽事皆採單日一票到底，一張票可觀賞當日兩場比賽，此外現場也將設立精選美食攤位，以及熱鬧好玩的場邊活動。富邦金控將在首日賽事中場舉辦LINE NOW互動遊戲，不僅有LINE POINTS大放送，還有機會獲得iPhone手機等好禮！而官方指定住宿「富邦藝旅Folio Hotel」也將於兩天賽事中抽出數位幸運球迷，贈送一泊二食住宿卷及餐飲抵用券。四場職業賽事，物超所值的票價選擇，球迷們千萬別錯過！

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