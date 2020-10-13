市府克服漁港地形限制，與插畫家吳騏（左）合作，將童趣奇幻風格的光雕投影在彩色屋上。（陳彩玲攝）

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，為持續炒熱秋旅基隆，設計三種白天與夜間的「海派浪漫」遊程。（陳彩玲攝）

基隆國慶晚會結束後，市府推出「24小時Non-top不斷電玩基隆」，舉辦海派浪漫系列活動，17日起，在正濱漁港每晚6點半到10點，每30分鐘上演「正濱浪漫夜光雕展演」，將光雕作品投影在正濱漁港彩色屋上，點亮夜基隆。

基隆市長林右昌表示，基隆以文化、歷史與在地生活作為核心價值，陸續推出三條以山海日夜為概念，串聯地方亮點的深度體驗遊程，歡迎遊客透過旅遊認識基隆，並愛上座港灣城市，一起體驗日夜接力「24小時Non-Stop」的海派浪漫。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，為持續炒熱秋旅基隆，將基隆分為白天「海派基隆」與夜晚「浪漫基隆」，設計三種白天與夜間的「海派浪漫」遊程，串聯地方亮點，特色餐廳等，其中包括夜訪台灣第一漁市崁仔頂、在地特色居酒屋體驗、潮間帶導覽等，邀請遊客在基隆的山海日夜之間，24小時玩不停。

觀銷處說，17日起，每晚6點半到10點，在有「台版威尼斯彩色島」之稱的正濱漁港，每30分鐘會上演「正濱浪漫夜光雕展演」，團隊克服漁港地形限制，與插畫家吳騏合作，將童趣奇幻風格的光雕投影在彩色屋上；24日晚上在和平島公園舉行島嶼風情派對活動，與「斯邦奈spunite」合作打造封島電音派對，讓遊客體驗在地風格。

(中時 )