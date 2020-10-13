伴隨出貨動能續強，三芳（1307）、恆大（1325）業績逐月攀高。其中，三芳在國際運動品牌訂單增溫拉抬下，營收連三月走升，9月營收一舉突破8億元水準，達8.4億元，月增23.89％，創今年次高紀錄；第四季動能蓄勢更上層樓。

此外，恆大隨新冠肺炎疫情未歇及新產品佈局策略推動下，營收連二月墊高，9月營收4.72億元，月增4.19％，年成長660.79％；前三季營收29.93億元，年增400.99％。

恆大前7月EPS 11.06元；歐美等國家新增病例仍持續創高，市場擔憂秋冬將會興起第二波。新冠疫情發展仍為口罩廠獲利重要指標。

三芳通過Nike 「Higg Index」環保認證。另擴大市場連結，開拓台灣高級建材市場，挺進車用、機能服飾、醫療器材等領域，營運表現漸入佳境。

伴隨運動品牌廠拉貨回溫，鞋材需求拉升，下半年營收逐步成長。目前越南廠稼動率回升至九成，印尼廠約七成，大陸廠約七～八成。

分析師指出，三芳5月營收落底，6、7月營收逐步回升，8、9月訂單轉趨積極，遞延訂單開始回流，搭配年底聖誕節慶備貨潮，10月有望更上層樓。

恆大主要產品包括紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布與口罩等。目前口罩產線日產量近140萬片；熔噴不織布兩條產線，日產約4噸，8月起陸續到位新增三條，可擴充熔噴不織布原料供應量，除自用外也可銷售。

(工商 )