元山（6275）13日公告，應元大證券之邀於14日假元大證券4樓會議室舉辦法人說明會，屆時元山除會就第三季的營運狀況作說明外，亦將就今年第四季以及明年前景做出展望。

受惠5G需求不斷攀升，帶動高階IT和網通出貨續旺，車用電子與家電大廠元山科技9月營收2.99億元，較去年同期的2.23億元，成長33.98％，另第三季合併營收8.8億元，也較去年同期的6.71億元，成長31.02％。

元山今年因東莞廠新廠落成，加入營收挹注，提升集團營收規模，不光單季營收創下歷年同期新高，另累計前三季營收25.25億元，亦較去年同期的22.34億元成長13.02％。

因全球經濟活動持續復甦，帶動5G通訊起跑，伺服器、資料中心散熱需求10月持續暢旺，下游客戶拉貨力道強勁，高階IT和網通佔營收比重亦不斷攀升，元山指出，從目前的訂單掌握狀況來看，第四季營收仍可望維持在高檔。

此外，疫情帶動電競產業重新起飛，一台可兼顧娛樂與辦公需求的電競PC商機發酵，再加上各品牌陸續推出旗艦新機，不斷擴增市場規模，元山也因此受惠，推升元山今年營運都維持在高檔以上，得疫情趨於緩和，預期整體表現應有機會再攀新高。

(工商 )