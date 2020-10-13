樊姓男子患有思覺失調症多年，2019年10月疑似情緒不穩，在家持鐵鎚敲破哥哥頭顱致死，屍體2天後才遭友人發現。高雄地院申請精神鑑定，判定樊男行兇時行為能力顯著減低且符合自首規定，13日依殺人罪判7年6月，執行前先監護4年，可上訴。

樊男疑似不滿哥哥將他給的飯錢拿去買菸酒，用榔頭捶打致傷重不治，且他罹患慢性思覺失調症、經鑑定犯案當下辨識行為的能力顯著減低，加上符合自首規定，分別依刑法19條2項及62條減刑。

起訴指出，樊男20幾歲起受思覺失調症所苦，出現虐待貓狗、砸車等暴力行為，也曾因此住院接受治療。近年樊男與哥哥兩人同住，生活自理不是問題。

2019年10月樊男疑似發病情緒不穩，竟拿榔頭朝哥哥頭、頸、胸部及四肢猛砸，造成哥哥顱骨骨折、腦出血、血胸、身體多處骨折重傷，倒臥在客廳地板不治。

事發2天後的凌晨，樊男坐在住處巷口的檳榔攤前，哥哥的宋姓友人上前詢問行蹤，他才坦言「哥哥被打死了！」。警方前往樊男家中查看，發現樊男倒臥在乾涸的血泊中，屍體也已發臭。

樊男應訊時供詞反覆，先稱「有一35歲之人照哥哥心願將他打死」，又改口「哥哥想不開，交代我打他額頭、牙齒、眉骨及下體恥骨」。檢警依現場跡證判斷，案發時住宅無外力侵入，判斷是樊男殺人。

法官調閱病例，發現樊男2019年1月就診時，主訴有易怒、焦慮不安、幻聽干擾等狀況，且有自殘、自殺、破壞物品的暴力舉動。經精神鑑定，認定樊男行兇時行為能力顯著減低，考量其自首，最後判7年6月，執行前先監護4年，可上訴。

(中時 )