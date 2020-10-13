美股週一晚在蘋果及亞馬遜聯手領漲下，開高走高終場收漲250.62點。美股再度收高，並帶動台股早盤以上漲32.53點開出，但受到美國電子盤翻黑，股王大立光今天股價續跌，並跌破3000元整數關卡，加上，國安基金委員會於周一下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤；大盤指數隨即由紅翻黑，終場收跌8.78點。三大法人買超64.4億，外資買超53.18億。

蘋果公司因5G iPhone12即將發佈，激勵該公司股價大漲6.37%，並攻上120美元整數關卡，但未能帶動蘋概三王今天股價同步走揚，三王漲跌互見。大立光股價走勢持續疲弱，今天股價跌破3000元整數關卡，技術指標KD也轉為死叉，為三王中唯一收黑者，其他二王台積電及鴻海分別收漲0.43%和0.25%，其餘蘋概股則漲多跌少。

昨天走勢強勁的IC設計族群，在龍頭股聯發科今天漲多拉回休息下，拖累相關族群走勢轉弱；砷化鎵族群也偏弱，雖砷化鎵龍頭廠穩懋股價收漲力撐，但仍無力回天，終場相關族群則跌多漲少。

台股今天雖收跌，不過指數仍守在12940點整數關卡上，離萬三點僅差不到60點，但考量美國總統大選目前選情激烈，不確定因素大增，包括美中關係持續惡化、歐美疫情再次升溫、新紓困案卡關等，預期將使美股走勢維持震盪，並牽動台股亦走勢震盪。

目前台股及美股已到相對高點，在投資操作上宜多謹慎小心。明日面臨13000壓力不輕，預估今晚美股回跌，不追漲逢高先減碼，拉回再買，保持資金靈活為第一要務。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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(中時新聞網)