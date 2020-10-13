基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬交叉分析比對上百筆資料，找到與無名女屍身分相近的婦人，並聯繫其家人。（陳彩玲攝）

台北市古亭河濱公園新建碼頭旁2011年有一漂浮無名女屍，因長期浸泡河水，身體腫脹腐爛無法辨識，9年後，基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬交叉分析比對，在8月找出1名52歲邱姓婦人特徵與無名女屍相近，聯繫其家人，最終以死者身穿的「大嘴猴圖案」T恤相認，經DNA比對確認親緣關係。

台北市政府警察局2011年曾受理一件漂浮在河中的無名女屍，因身體腫脹腐爛無法採集指紋比對，身上又無可識別之物，最後以無名屍公告協尋，其資料一直掛在系統等待指認，因無人認領，大體由台北市殯葬處火化後以「無名氏之靈骨」，葬於台北市富德公墓無主墓區。

9年後，許耀彬檢視警政署系統發現端倪，找到與無名屍身分相近的邱姓婦人，許耀彬致電聯繫邱女的妹妹高女，並詢問高女知不知道邱女失蹤當天穿什麼衣服、有什麼圖案，高女馬上說，「是一件印有大嘴猴圖案的T恤」，許耀彬發現特徵再度相符，請高女帶上邱女的2名女兒至分局採集唾液檢體，並送法務部法醫研究所與無名女屍做DNA鑑定。

DNA結果吻合，檢方開立相驗屍體證明書，順利將無名屍正名為邱女；高女表示，9年前邱女與家人起爭執憤而離家，沒想到一出去就長達9年沒有返家，音訊全無，非常感謝警方協助，讓姊姊能回家長眠安息。

因高女家境貧困，無力負擔喪葬費用，許耀彬再協助轉介「中華民國善願愛心協會」協助提供「弱勢家庭全套免費殮葬服務」，於12日在北市第二殯儀館在法師超渡引魂及志工誦經下，為邱女舉辦告別式，並將骨灰安奉於富德公墓樹葬區。

(中時 )