一名女子在新北市某上櫃科技公司擔任總經理秘書，卻遭到總經理性騷擾，她指控公司不但未妥善處理，還將她非法解雇。該公司強調是因業務緊縮虧損，因此裁員，但新北地院調查後仍認定是違法解雇，且女秘書因遭到性騷擾而罹患重度憂鬱症，屬於「職業災害」，判該科技公司須賠償女秘書10萬餘元；另於明年5月至對方復職為止，每月須支付5萬餘元。全案可上訴。

判決書指出，女秘書指控，她在2008年到2012年間任職總經理秘書，卻遭總經理多次性騷擾，向公司反映後，雖有調整職務，但仍持續遭到騷擾。甚至2014年又被公司調回原職務。

因為公司未能立即有效處理，導致女秘書在內部調查結果出爐前，被迫使用特休、病假和事假等理由避開與總經理接觸機會，甚至自辦留職停薪，最後公司用降調方式分開2人。

而她遭降為產品推廣主任，去年11月公司又以業務緊縮虧損為由裁撤該部門，令她在當月底離職。但公司108年度營運正常，營業收入持續成長，甚至還招募新員工，顯是非法解雇。

該公司則辯稱，接獲性騷擾通報後，已立即做出妥適處理，大量減少2人接觸機會，並非沒有作為。此外，公司近5年受大環境景氣影響，確實呈現虧損狀態，且虧損金額高達3億3千萬元，人力精簡依法有據。

不過新北地院調查認為，該名女秘書因為被性騷擾，開始出現失眠、焦慮、易怒、情緒不穩等症狀，自2009年起接受精神科門診治療長達8、9年，認定女秘書確實因性騷擾而遭受職業傷害。

法院認為，女秘書既然因性騷擾衍生的職業傷害而接受治療，且治療還沒結束，按勞基法規定，公司不得終止僱傭契約，所以認定公司解雇行為違法，雙方雇傭關係仍存在。

新北地院判決，該科技公司須賠償女秘書10萬7千餘元；另於明年5月至對方復職為止，每月須支付5萬3千餘元，且自女秘書去年離職日起到復職為止，每月需向原告的退休專戶提撥3千3百餘元。全案可上訴。

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(中時新聞網)