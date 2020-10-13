美國總統大選共和黨川普真的能連任嗎？。距離11月3日大選投票日僅剩3個星期左右，據美媒最新民調顯示，在6個關鍵搖擺洲中，民主黨籍候選人拜登在3個州小幅領先川普，2個洲與川普呈現膠著態勢，在北卡羅萊納州，雙方支持度則打成平手。

據美媒《路透社》聯合民調機構《Ipsos》在6個搖擺州所做民調，近日公布結果，可發現在「威斯康辛州」和「賓夕凡尼亞州」兩個州的支持率，拜登均領先川普7個百分點，而在「密西根州」，拜登更以51%支持率領先川普的43%，雙方相差8個百分點。

港媒《星島日報》則指出，在「佛羅里達州」和「亞利桑那州」，兩位候選人的形勢比較緊湊，雙方支持率僅差距2-4個百分點。

報導進一步指出，值得注意的是，目前唯一呈現「打平」的洲，則是位在美國東南部大西洋沿岸的「北卡羅萊納州(State of North Carolina)」，兩人支持度均為47%，相信到投票日當天，兩位候選人在該州會有一番惡鬥。

此外，根據美國佛羅里達大學的「美國選舉項目」（U.S. Elections Project）數據顯示，截至美國時間12日晚間，目前已有超過1000萬名選民提前進行了大選投票，而相較4年前大選，同時段全美有140萬人提早投票；今年在新型冠狀病毒疫情下，多了選民提早投票和郵寄投票，投票人數大大超過2016年大選，預計投票率將比2016年更高。

(中時新聞網)